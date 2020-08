Bonaventura deluso dal Milan: “Potevo dare ancora tanto” (Di domenica 23 agosto 2020) Giacomo Bonaventura non le manda a dire. Il 30enne centrocampista, al quale il Milan non ha rinnovato il contratto, è ora alla ricerca di una squadra, ma nel frattempo, intervistato dal settimanale Sportweek della Gazzetta dello Sport , non ha risparmiato frecciatine ai rossoneri: “Potevo ancora dare tanto ma il giocatore e l’uomo il Milan lo ha visto tutto. Mi dispiace non aver avuto lo.stesso allenatore per tre o quattro anni, perché è una cosa che ti dà continuità nel lavoro. Invece ogni nuovo tecnico sembra ti metta sotto esame. Ogni volta ricominci daccapo e questo ti fa perdere un sacco di tempo”. Bonaventura è ritornato poi dall’infortunio al ginocchio che ha cambiato il rapporto con la società: ... Leggi su sport.periodicodaily

