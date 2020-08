Autista ferito, de Magistris: “Chi lavora per la città deve essere tutelato” (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, l’assessore ai trasporti e la giunta comunale tutta esprimono vicinanza e solidarietà ad Antonio D’Aniello, ferito in modo serio in piazza Municipio da una banda di criminali che hanno dato l’assalto all’autobus della linea R2″. È quanto si legge in una nota rilasciata dal Comune di Napoli. “La solidarietà a lui, giovane lavoratore interinale, e a tutti quei colleghi che devono fare i conti con tensioni di varia natura fino ad arrivare ad un vero e proprio assalto ad un mezzo pubblico. Ci auguriamo che le indagini già in corso individuino rapidamente i responsabili ai quali la giustizia applicherà le giuste sanzioni. Incontreremo Antonio nei prossimi giorni, assieme ... Leggi su anteprima24

