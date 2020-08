4 morti per coronavirus, 1121 per altre patologie: la vignetta scandalo di Zangrillo (Di domenica 23 agosto 2020) Alberto Zangrillo continua a far discutere. Il primario, insieme con il genovese Bassetti, è rimasto l’unico a combattere l’allarmismo Covid. Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, torna a far discutere. E’ rimasto tra i pochi a combattere l’allarmismo esagerato che si è creato intorno agli ultimi contagi da coronavirus, costantemente in aumento. “I nuovi positivi hanno bassa carica virale e sono per lo più asintomatici. Se non aumentano i ricoveri in terapia intensiva stiamo tranquilli perché contagio non si traduce in malattia”. “Il coronavirus? E’ finito da due mesi”. Sono solo due tra le tante affermazioni di Zangrillo riguardo all’andamento della curva epidemiologica in ... Leggi su chenews

