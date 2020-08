23 agosto: oggi 24 nuovi contagi in FVG (Di domenica 23 agosto 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 301 (19 più di ieri). Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e dieci sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, rilevando che i dati di oggi sono la conseguenza del lavoro di “contact tracing”. Si tratta prevalentemente di contatti con contagi per persone rientrate per lavoro e ferie da Paesi dell’area balcanica e da frequentazione di discoteche. oggi sono stati rilevati 24 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.640: 1.455 a Trieste, 1.138 a Udine, 798 ... Leggi su udine20

