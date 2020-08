Virus, tensione tra le regioni. Scatta la guerra del lockdown (Di sabato 22 agosto 2020) Valentina Dardari Con il boom di contagi torna il pericolo blocchi. De Luca vuole chiudere la Campania. Bonaccini e Toti non ci stanno Il nuovo aumento dei positivi degli ultimi giorni ha allarmato non poco Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, che ha ipotizzato di chiedere entro fine mese al governo di poter chiudere nuovamente i confini della Regione. Immediate le repliche di altri presidenti, primi tra i quali quello dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e quello della Liguria, Giovanni Toti. Entrambi si sono detti contrari alla proposta campana. In fatto di prossima riapertura delle strutture scolastiche, De Luca ha anche fatto sapere che stanno “verificando con l’Unità di Crisi e con i responsabili della Pubblica Istruzione di prevedere in vista della riapertura delle scuole il controllo della temperatura corporea all’interno ... Leggi su ilgiornale

AnnaP1953 : RT @ivocamic: #DATI SEMPRE PIÙ FALSATI 16/8 rapporto contagi/tamponi 1,30% 21/8 rapporto 1,32% DOVE STA QUESTO AVANZAMENTO TERRIBILE DEL #… - giantico : RT @ivocamic: #DATI SEMPRE PIÙ FALSATI 16/8 rapporto contagi/tamponi 1,30% 21/8 rapporto 1,32% DOVE STA QUESTO AVANZAMENTO TERRIBILE DEL #… - ileanariparbel6 : RT @ivocamic: #DATI SEMPRE PIÙ FALSATI 16/8 rapporto contagi/tamponi 1,30% 21/8 rapporto 1,32% DOVE STA QUESTO AVANZAMENTO TERRIBILE DEL #… - leonard92571642 : RT @ivocamic: #DATI SEMPRE PIÙ FALSATI 16/8 rapporto contagi/tamponi 1,30% 21/8 rapporto 1,32% DOVE STA QUESTO AVANZAMENTO TERRIBILE DEL #… - SemperAdamantes : RT @ivocamic: #DATI SEMPRE PIÙ FALSATI 16/8 rapporto contagi/tamponi 1,30% 21/8 rapporto 1,32% DOVE STA QUESTO AVANZAMENTO TERRIBILE DEL #… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus tensione Virus, tensione tra le regioni. Scatta la guerra del lockdown il Giornale Coronavirus, tensioni a Massa per migranti in strada usciti da centro di accoglienza dove si è sviluppato un focolaio

Momenti di tensione a Massa (Massa Carrara) per la presenza in strada di migranti di un centro di accoglienza dove si è sviluppato un focolaio Covid. I residenti hanno chiamato carabinieri e polizia p ...

Sardegna da regione Covid free a regione ad alta tensione: cosa è successo

La Sardegna era stata “libera” dal nuovo Coronavirus nei primi mesi di diffusione. Con l’arrivo dell’estate e l’apertura di resort e discoteche, la situazione è cambiata. E ora è guerra con le altre r ...

Momenti di tensione a Massa (Massa Carrara) per la presenza in strada di migranti di un centro di accoglienza dove si è sviluppato un focolaio Covid. I residenti hanno chiamato carabinieri e polizia p ...La Sardegna era stata “libera” dal nuovo Coronavirus nei primi mesi di diffusione. Con l’arrivo dell’estate e l’apertura di resort e discoteche, la situazione è cambiata. E ora è guerra con le altre r ...