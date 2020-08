Una vita: anticipazioni doppio appuntamento 22 agosto 2020 (Di sabato 22 agosto 2020) anticipazioni e trame di Una vita di oggi sabato del 22 agosto 2020. Le puntate della giornata sono due: una nel pomeriggio su Canale 5 (alle 13.45) e una in prima serata su Rete 4 (alle 21.25). Emilio sorprende Cinta mentre bacia Rafael. Lolita chiede a Susana di cucire l’abito da sposa per Carmen. Genoveva prosegue il suo piano per sedurre Liberto. Una vita: anticipazioni della puntata di oggi pomeriggioArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Pinucciosono : Boldi: 'I potenti vogliono terrorizzarci, ci mettono le mascherine per tapparci la bocca' E aver messo le mutande… - enpaonlus : Una buona notizia illumina la giornata! Grazie a queste persone generose e buona vita al piccolo JAZ!… - MeetingRimini : 'La vita va avanti a colpi di amore. Una vita che non è amata è una vita che si spegne. Sono convinto che i vecchi… - platanix1 : RT @MadameVide: Che belli i tempi in cui la vita dei pazzi negazionisti estremisti trascorreva in una comunità chiusa nascosta in campagna… - _iaci : @cappi_matti Dancing di Elisa per me fu il punto di non ritorno. Non accettavo la mia omosessualità e ogni volta ch… -