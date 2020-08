Tragico incidente in moto, Afragola piange Antonio: aveva 27 anni. Lascia un bimbo piccolo (Di sabato 22 agosto 2020) Afragola. Dramma nella cittadina di Afragola, Antonio muore dopo incidente. aveva 27 anni ed era rimasto coinvolto in uno scontro insieme alla giovane fidanzata. L’incidente è avvenuto la notte tra giovedì e venerdì a via Brin a Napoli. Ad anticipare la notizia è il sito Nanotv. Antonio S., 27 anni, purtroppo è deceduto in ospedale a … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

ItalianAirForce : 6 anni fa, nei cieli di #AscoliPiceno a bordo di 2 #Tornado, Giuseppe, Paolo, Mariangela e Alessandro persero la vi… - DPCgov : #14agosto 2018, il crollo del #PonteMorandi. Nel secondo anniversario del tragico incidente il Servizio nazionale d… - lavocediasti : Moncalvo: si attende il nulla osta per i funerali di Luigino Mischiatti, vittima del tragico incidente di ieri - Notiziedi_it : Dopo la mamma muore anche il figlio 13enne: il tragico bilancio dell’incidente sulla Torino-Milano - Today_it : Dopo la mamma muore anche il figlio 13enne: il tragico bilancio dell'incidente sulla Torino-Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente Aosta, tragico incidente in montagna: morti Nicola ed Erika, precipitati dalla cresta del Rothorn Fanpage.it Anticipazioni americane Beautiful: Steffy in fin di vita

Mentre la famosa soap americana si prepara a fare il suo ritorno anche sui teleschermi di Canale 5 (riprenderà lunedì 24 agosto 2020) i telespettatori americani sono con il fiato sospeso per un gravis ...

NBA, Pau Gasol e la famiglia Bryant: da "hermano" di Kobe a "zio Pau" per le tre figlie

Sono stati compagni e amici, e neppure la tragica scomparsa del n°24 gialloviola a fine gennaio ha spezzato il filo che ha da sempre unito Gasol non solo a Kobe ma a tutta la famiglia Bryant. Come dim ...

Mentre la famosa soap americana si prepara a fare il suo ritorno anche sui teleschermi di Canale 5 (riprenderà lunedì 24 agosto 2020) i telespettatori americani sono con il fiato sospeso per un gravis ...Sono stati compagni e amici, e neppure la tragica scomparsa del n°24 gialloviola a fine gennaio ha spezzato il filo che ha da sempre unito Gasol non solo a Kobe ma a tutta la famiglia Bryant. Come dim ...