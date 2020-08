“Siamo giovani e preoccupati dal conformismo dei nostri coetanei sul virus” (Di sabato 22 agosto 2020) Tre giovani siciliani mi scrivono per denunciare l'incoerenza delle ultime misure sulle discoteche e l'atteggiamento pandemicamente corretto (sui social e non solo) dei millenial. Ecco una voce di una generazione troppo spesso criminalizzata da stampa e politica nelle ultime settimane. Ma soprattutto, ecco una voce fuori dal coro. Gentile Nicola, Siamo tre giovani siciliani, e seguiamo quotidianamente la sua Zuppa di Porro da alcuni mesi. Siamo alquanto preoccupati. Qualcuno starà pensando: “Che ragazzi responsabili! Quanto sono attenti alla questione Covid-19!”. Ebbene, quel qualcuno si sbaglia: noi facciamo parte di quell’orda assassina di pericolosi negazionisti (così ci definirebbero i media mainstream). Pensiamo possa immaginare per quali ragioni abbiamo deciso di scriverle: la chiusura delle ... Leggi su nicolaporro

