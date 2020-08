Palermo, picchia la madre per gelosia: denunciato un 14enne (Di sabato 22 agosto 2020) Ha picchiato la madre, l'ha minacciata e aggredita. Per questo un 14enne è stato denunciato dai carabinieri di Vizzini, a Palermo, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ha picchiato la madre, l'ha minacciata e aggredita. Per questo un 14enne è stato denunciato dai carabinieri di Vizzini, a Palermo, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggrav ...

Catania, picchia la moglie perché gli nega i soldi per alcol e prostitute: arrestato

Un 47enne è stato ammanettato per estorsione e maltrattamenti in famiglia ed è stato portato in carcere. L’uomo, dopo aver quasi sfondato la porta d’ingresso a calci, ha schiaffeggiato la donna costri ...

Un 47enne è stato ammanettato per estorsione e maltrattamenti in famiglia ed è stato portato in carcere. L'uomo, dopo aver quasi sfondato la porta d'ingresso a calci, ha schiaffeggiato la donna costri ...