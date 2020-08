Motomondiale, per Marc Marquez ancora 2-3 mesi di stop (Di sabato 22 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Marc Marquez resterà lontano dal Motomondiale per almeno altri due-tre mesi. Lo ha reso noto il Team Repsol Honda. “Marquez proseguirà il processo di recupero nelle prossime settimane. L’obiettivo è tornare in pista soltanto quando il braccio sarà pienamente ristabilito dal serio infortunio subito a Jerez. Il tempo stimato per rivedere Marc in sella alla RC213V varia tra i due e i tre mesi”, spiega la Honda. “Il campione del mondo e HRC hanno consultato diversi specialisti in merito – prosegue il comunicato – per raffrontare le diverse opinioni sull’infortunio all’omero del braccio destro subito al Gran Premio di Spagna lo scorso 19 luglio. Come risultato, abbiamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

