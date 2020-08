Michelle Hunziker, la scena surreale con la figlia Aurora: cosa fanno (Di sabato 22 agosto 2020) Uno scatto davvero suggestivo quello pubblicato da Michelle Hunziker in compagnia della figlia Aurora: avviate le indagini! L’estate sta finendo, ma i vip continuano a girare l’Italia ammirando le bellezze nostrane. E così da pochi minuti la celebre conduttrice e showgirl, Michelle Hunziker, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram davvero emozionante in un … Leggi su viagginews

La Capitaneria di Porto ha avviato degli accertamenti per capire se Michelle Hunziker abbia effettivamente commesso un illecito. La conduttrice svizzera ha suscitato diverse polemiche dopo lo scatto i ...«Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale (fuori dalla zona protetta ovviamente)». Lo ha scritto, su Instagram, Michelle Hunziker, conduttrice televisiva ed ex modella svizzera, ...