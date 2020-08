Marc Marquez out per altri due mesi! (Di sabato 22 agosto 2020) Marc Marquez è out, e si prospetta per lui uno stop più lungo del previsto. In data di oggi, la Honda ha infatti comunicato che il rientro del campione del mondo slitterà di altri due, o forse tre mesi. Secondo i piani originali, Marquez doveva rientrare a settembre, in occasione delle due gare di Misano. Continua l’odissea fisica dell’otto volte campione, la cui stagione 2020 è praticamente buttata al vento. Marc Marquez out per un rientro forzato? Conosciamo tutti la trama del film di Marquez. Il “Cabronsito” si rompe l’omero del braccio destro durante una rimonta pazzesca, al GP di Spagna. Si fa operare a Barcellona, e tenta di rientrare già dopo una settimana in Andalusia. Rientro ... Leggi su sport.periodicodaily

