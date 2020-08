Juve, Zauli è il nuovo allenatore dell'Under 23 (Di sabato 22 agosto 2020) TORINO - La Juve , attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web, ha resto noto che "Lamberto Zauli è il nuovo allenatore della Juventus Under 23 " , ruolo che era stato affidato ad Andrea ... Leggi su corrieredellosport

Corriere dello Sport

Lamberto Zauli è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Lo scorso anno lo "Zidane della Serie B", così era soprannominato da giocatore, guidava l'Under 19, condotta in piena zona playoff scudett ...TORINO - La Juve, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web, ha resto noto che "Lamberto Zauli è il nuovo allenatore della Juventus Under 23", ruolo che era stato affidato ad Andrea Pirlo ...