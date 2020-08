Invece di dividersi il Pd deve riunire ed unire. (Di sabato 22 agosto 2020) I risultati raggiunti dall’azione di Governo, nel contrasto dell’epidemia da Coronavirus e nella capacità di contribuire in modo determinante a promuovere una nuova stagione dell’Unione Europea, e le sfide che il Paese ha di fronte, hanno aperto una riflessione sulle prospettive della coalizione che, dopo la rottura di Salvini al Papeete, sta guidando l’Italia in uno dei momenti più difficili della nostra storia.I mesi del Covid, certamente imprevedibili l’anno scorso, ci dicono quanto sia stata giusta la scelta di dar vita a una nuova maggioranza. Oggi nel PD nessuno mette più in discussione quella decisione. Ci dicono anche del peso della fragilità del nostro sistema politico e di un assetto istituzionale che vede sovrapporsi competenze e responsabilità. In questi mesi hanno pesato negativamente il prevalere delle ... Leggi su huffingtonpost

