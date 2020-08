In arrivo il picco del caldo: oggi e domani fino a 40 gradi (Di sabato 22 agosto 2020) L'ultima ondata di calore dell'estate 2020 sarà anche la più dura. Il caldo che sta soffocando in questi giorni tutta Italia, con temperature superiori ai 35 gradi, aumenterà in questo weekend. I valori massimi saliranno fino a toccare punte di 37-38°C al Centro-Nord, Toscana, Emilia, Umbria, Lombardia, fino a 39°C sul Sud, in Puglia e oltre i 40°C nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Gran caldo in città con 38 gradi a Firenze, Bologna e Ferrara, 35 a Bolzano, 34 a Milano e Torino, 35 a Roma.Domenica sera la svolta. Aria più fresca di origine scandinava valicherà le Alpi innescando i primi temporali su Lombardia e Trentino Alto Adige per poi scendere fino all'Emilia. Si temonono grandinate e venti forti.Sul ... Leggi su ilfogliettone

Affaritaliani : In arrivo il picco del caldo: sabato e domenica fino a 40 gradi - qn_giorno : #Meteo in #Lombardia, picco di caldo in arrivo. Ma domenica sono attesi forti temporali - SgrazX : RT @Ninamimi85: Mentre in Sardegna c'è un picco di contagi dovuto all'arrivo di frotte di turisti che non rispettano una norma che sia una,… - Sapiddu : RT @Ninamimi85: Mentre in Sardegna c'è un picco di contagi dovuto all'arrivo di frotte di turisti che non rispettano una norma che sia una,… - moro_thomas : RT @Ninamimi85: Mentre in Sardegna c'è un picco di contagi dovuto all'arrivo di frotte di turisti che non rispettano una norma che sia una,… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo picco In arrivo il picco del caldo: sabato e domenica fino a 40 gradi askanews Tamponi per chi torna dall’Estero: il Piemonte invia rinforzi a Malpensa e apre accessi diretti alle Asl

TORINO – Il Piemonte dà una mano alla Lombardia e apre gli accessi diretti alle Aziende sanitarie locali. Questa la decisione della Regione per fronteggiare l’aumento dei casi da Covid-19 e soprattutt ...

Incubo Coronavirus, mille contagi in un giorno: l'ombra di nuove chiusure

Il coronavirus è tornato a fare paura. I contagi non si fermano, in Italia ormai sfiorano i mille contagi al giorno. Numeri preoccupanti, già visti a maggio, anche se allora erano ancora più drammatic ...

TORINO – Il Piemonte dà una mano alla Lombardia e apre gli accessi diretti alle Aziende sanitarie locali. Questa la decisione della Regione per fronteggiare l’aumento dei casi da Covid-19 e soprattutt ...Il coronavirus è tornato a fare paura. I contagi non si fermano, in Italia ormai sfiorano i mille contagi al giorno. Numeri preoccupanti, già visti a maggio, anche se allora erano ancora più drammatic ...