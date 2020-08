Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro è un inutile e incomprensibile rischio sanitario (Di sabato 22 agosto 2020) Siamo francamente perplessi rispetto a quel che sta accadendo a Castel di Sangro. E, soprattutto, rispetto a quel che potrebbe accadere nei prossimi giorni, visto l’andamento quotidiano della curva dei contagi e l’ormai acclarato ritorno – in realtà non è mai scomparso – del coronavirus. Lunedì, tra due giorni, il Napoli arriverà in questa cittadina molto nota ai napoletani. È il primo avamposto di quel pezzo d’Italia che comprende Rivisondoli, Roccaraso, Pescocostanzo. Tanti napoletani hanno la seconda casa da queste parti. E tanti da sempre trascorrono qui la settimana bianca. Se fosse una stagione ordinaria, non ci sarebbe granché da dire per l’arrivo del Napoli, anzi. Si andrebbe incontro a qualche superale disagio, compensato dalla ... Leggi su ilnapolista

