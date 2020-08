I social osannano il vigile eroe che ha salvato da morte certa una bimba di un anno ma… l’incidente è avvenuto 4 anni fa: ecco svelato il mistero (Di sabato 22 agosto 2020) Da 5 giorni gira sui social la foto di un vigile del fuoco di Terracina, Carlo Augelli, l’eroe che, non perdendosi d’animo, aveva salvato da morte certa una bimba di circa un anno rimasta coinvolta in un incidente sulla Pontina insieme alla sua famiglia. Augelli, infermiere professionale e vigile del Fuoco a servizio discontinuo, in quel momento libero del servizio, si trovava a passare dal luogo dell’incidente e, vista la drammaticità della situazione, aveva rianimato la piccola attraverso un ripetuto massaggio cardiaco. Un eroe indiscusso, che all’epoca – parliamo di ben 4 anni fa, visto che l’incidente è avvenuto il 19 agosto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

