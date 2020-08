Harry d’Inghilterra e Meghan Markle vogliono Hollywood (Di sabato 22 agosto 2020) È stato nel giugno scorso. Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto quel che nessun reale dedito all’etichetta dovrebbe mai fare: firmare con un’agenzia di stampa, estranea al Palazzo e alle sue rigide norme. I Sussex, che il mese successivo avrebbe lasciato la caotica Los Angeles per trasferirsi nella quieta Montecito, nella contea di Santa Barbara, hanno scelto la Harry Walker Agency, la stessa agenzia chiamata a rappresentare gli Obama e i Clinton. Quali progetti sarebbero stati passati al vaglio della blasonata strutturà è rimasto nell’aria. Salute, ambiente. Si è detto che Harry e Meghan, attraverso l’affiliazione alla Harry Walker Agency, avrebbero tenuto fede alle proprie passioni, alle tematiche sociali. E questo si crede abbiano fatto nei mesi passati, quando indiscrezione vuole abbiano cominciato a girare l’America in cerca di un’emittente disposta ad acquistare un nuovissimo progetto televisivo. Leggi su vanityfair

