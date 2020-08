Gretel e Hansel - recensione (Di sabato 22 agosto 2020) A partire dai primi anni dell'800, i Fratelli Grimm, Jacob e Wilhelm, due autorevoli linguisti e filologi tedeschi, hanno iniziato a scrivere numerose favole entrate nell'immaginario di mezzo mondo, rielaborando elementi della tradizione popolare europea (tedesca e francese, ma anche italiana, alcune storie sono tratte dal Cunto de li cunti del nostro Giambattista Basile). Queste fiabe sono state fonte inesauribile per trasposizioni cinematografiche, per rivisitazioni e riletture in base allo spirito del momento storico.Infatti è davvero infinita la lista delle opere che a questi racconti si sono ispirate, che fossero opere musicali, programmi radiofonici o televisivi, serie tv o film. Nel 1812 i Grimm hanno scritto Hansel e Gretel, anch'essa molte volte trasposta (anche Tim Burton ci ha messo mano, con un breve tv movie del 1982). Per limitarci ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Donne che devono correre da sole. - AirinVein : Io non sono esperta di costumi storicamente accurati ma siamo a 10 minuti in Gretel e Hansel e sto ragazzino ha un… - NerdPool_IT : La recensione di Gretel e Hansel, il nuovo film horror sbarcato nei cinema il 19 Agosto, diretto da Osgood Perkins… - aliothwagner : @victoriasmirnow Non so chi sia, anzi ti dirò si più: pensavo avessi scritto Hansel e Gretel - AirinVein : Oggi se dio vuole mi guardo Gretel & Hansel almeno vedo di farmi un'opinione -

Ultime Notizie dalla rete : Gretel Hansel Gretel e Hansel: magia e stregoneria nell'horror di Oz Perkins - Guarda il video ComingSoon.it Gretel e Hansel - recensione

A partire dai primi anni dell'800, i Fratelli Grimm, Jacob e Wilhelm, due autorevoli linguisti e filologi tedeschi, hanno iniziato a scrivere numerose favole entrate nell'immaginario di mezzo mondo, r ...

'Gretel e Hansel', intrigante horror dai toni cupi e dall'atmosfera fiabesca

Spaventosa e tetra rivisitazione della storia dei fratelli Grimm, in cui i piccoli protagonisti dovranno lottare allo stremo per sopravvivere a un mondo strano e pericoloso ...

A partire dai primi anni dell'800, i Fratelli Grimm, Jacob e Wilhelm, due autorevoli linguisti e filologi tedeschi, hanno iniziato a scrivere numerose favole entrate nell'immaginario di mezzo mondo, r ...Spaventosa e tetra rivisitazione della storia dei fratelli Grimm, in cui i piccoli protagonisti dovranno lottare allo stremo per sopravvivere a un mondo strano e pericoloso ...