Filippo Bisciglia parla della sua malattia a Io e Te (Di sabato 22 agosto 2020) Diventato famoso per la sua partecipazione al Grande Fratello 6 vinto da Augusto De Megni, Filippo Bisciglia ha poi continuato a fare televisione divenendo dapprima uno dei concorrenti di Tale e Quale Show e poi ottenendo la conduzione di Temptation Island, con una partecipazione nel mezzo ad Amici Celebrities.Ospite di Pierluigi Diaco a Io e Te, il conduttore ha rivelato di avere avuto un'infanzia alquanto difficile, essendosi trovato ad affrontare il morbo di Parthes quando era piccolissimo, una malattia che gli ha impedito di camminare per due anni: "Da piccolo sono stato male, ho avuto il morbo di Perthes. Una forte decalcificazione all’anca, che mi ha colpito dai 2 ai 4 anni. Se ne è accorta mia madre e sono salvo grazie a un professore. Lui ha deciso di adottare un metodo differente: prima si operava e si rimaneva ... Leggi su blogo

Filippo Bisciglia si confessa a Io e Te, raccontando il successo di Temptation Island e l’amore per Pamela Camassa. Ospite di Pierluigi Diaco, il conduttore ha svelato di essere molto legato al realit ...Tanta gratitudine e consapevolezzaNon si può negare che questo sia un bel periodo, per Filippo Bisciglia. L'uomo, dopotutto, è al timone di uno dei programmi più amati e commentati dell'estate, che or ...