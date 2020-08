Daniela Martani: 'Prendere il Covid è arduo, io in Sardegna senza precauzioni e in tutti i luoghi affollati' (Di sabato 22 agosto 2020) Prima si rifiuta di indossare la mascherina, poi esulta sui social per il test negativo. L'ex gieffina ha twittato: 'Tornata dalla stamattina. Fatto il test. Ho frequentato tutti i locali della Costa ... Leggi su leggo

Prima si rifiuta di indossare la mascherina, poi esulta sui social per il test negativo. L'ex gieffina Daniela Martani ha twittato: «Tornata dalla Sardegna stamattina. Fatto il test. Ho frequentato tu ...

Se andrà bene, arriveranno almeno altri 500 positivi dalla Sardegna a Roma. Ma il conto potrebbe essere molto più alto: nessuno effettua i controlli agli imbarchi e sui traghetti, con viaggi di sei-se ...

