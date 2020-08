Burioni blasta Massimo Boldi: “Non fa ridere” (Di sabato 22 agosto 2020) Polemica social tra il virologo Roberto Burioni e l’attore comico Massimo Boldi. Colpa di un post pubblicato su Facebook da quest’ultimo, che se la prende con i “potenti padroni del pianeta” che “vogliono terrorizzare il mondo” obbligando il popolo a “tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill”. “Non fa ridere”, commenta lapidario Burioni. “Chi è un personaggio famoso e amato dal pubblico deve pesare con attenzione le parole su argomenti così importanti per la salute di tutti”. Ma cosa aveva scritto esattamente Boldi? Di seguito il testo integrale del suo post (pubblicato il 20 agosto) che sembra dare una lettura negazionista all’emergenza Coronavirus. “Stiamo vivendo un mondo che NON va per niente ... Leggi su tpi

