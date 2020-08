22 Agosto 2020 NEWS DAI PARLAMENTARI ELETTI ALL ESTERO ED ALTRE COMUNICAZIONI. (Di sabato 22 agosto 2020) In Italia continua la risalita, con 947 contagiati, Quotidiano.net,. UN PIANO PER RIPARTIRE Le regole della scuola Misurazione della temperatura a casa, tracciamento dei contatti e possibile ... Leggi su emigrazione-notizie

Ultime Notizie dalla rete : Agosto 2020 Oroscopo del giorno domenica 23 agosto 2020 BlogSicilia.it Coronavirus/ 11 nuovi casi in Calabria

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 141.694 tamponi.Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.390 (+11 rispetto a ieri), quelle negative sono 140.304.Territorialmente, i casi positivi ...

Estate 2020, pienone a Termoli. In mille oggi per le Tremiti

(ANSA) - TERMOLI, 22 AGO - Turisti del centro e nord Italia hanno scelto il Molise e le spiagge del litorale per trascorrere le vacanze. Prese d'assalto le Isole Tremiti (Foggia). Oggi sono partiti da ...

