Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2020 ore 12:30 (Di venerdì 21 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2020 ORE 12:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE Roma SULLA QUALE AL MOMENTO SONO SEGNALATE CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE E CONTNUANO I DISAGI SULLA VIA DOMITIZIANA CON CODE SEGNALATE TRA FORMIA E GIANOLA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SI RALLENTA SULLA VIA NETTUNENSE TRA VIA DI VALLE SCHIOIA E VIA CASAL DI CLAUDIA NEI DUE SENSI TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVANIANICA NEI DUE SENSI PASSIAMO AGLI EVENTI IN AGENDA: NEL COMUNE DI ANTRODOCO CONTINUA FINO A DOMANI 22 AGOSTO IL MUSICANTRODOCOFESTIVAL ATTIVI DIVIETI E LIMITAZIONI ALLA CONSUETA VIABILITÀ. IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA È CONSULTABILE SUL ... Leggi su romadailynews

