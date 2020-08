Tamponi a Malpensa, Alba Parietti su Instagram: “Nessun controllo” | VIDEO (Di venerdì 21 agosto 2020) “Controlli? Nessuno. Ho anche preparato un’autocertificazione, ma qua alle 17.30 vanno via tutti”. Lo dice in un VIDEO su Instagram Alba Parietti atterrata ieri pomeriggio all’aeroporto di Malpensa. “Quindi dovete poi denunciarvi da soli come farò io e aspettare che vi chiamino. Comunque si va via lisci come l’olio. E poi se uno se ne … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Tamponi a Malpensa, Alba Parietti su Instagram: “Nessun controllo” VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

fattoquotidiano : TAMPONI IN AEROPORTO Lombardia sempre più al disastro [di @ASparaciari] #edicola #21agosto - RegLombardia : #LNews Da martedì 18 agosto disponibili 5 mila tamponi al giorno in più. Da giovedì 20 chi torna da Spagna, Malt… - fattoquotidiano : LOMBARDIA Nessun test a chi proviene da Paesi a rischio. Né cartelli in inglese né volontari. Negli altri scali chi… - Fef58 : RT @Ornella87704609: @ombrysan @Fiero70600786 Allo scalo di Milano Malpensa dalle 18 non c'è nessuno che fa i tamponi. L'amica della mia vi… - Rosaria54264327 : A Malpensa 'tamponi solo ai lombardi'. Per gli altri che rientrano dai paesi a rischio: 'Andate alle Asl di compete… -