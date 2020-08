Siviglia-Inter, Zhang fa il punto sulla stagione e parla del futuro di Conte (Di venerdì 21 agosto 2020) l presidente dell’Inter Steven Zhang ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Siviglia: “Innanzitutto vanno ringraziati tutti gli operatori sanitari che ci hanno permesso di essere qui, questa serata va dedicata a loro. Il bilancio della stagione è positivo, ricordiamoci da dove siamo partiti. Abbiamo fatto un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale. Vogliamo migliorare ancora, migliorare sempre. Ci riproveremo l’anno prossimo a vincere. Vogliamo dare il sempre massimo e continuare a migliorare. Conte? Tutti stanno facendo un grande lavoro. Ora ci riposeremo e penseremo al futuro, per pianificare”. Samir Handanovic ha voluto esprimere la sua delusione. Queste le parole ... Leggi su calcioweb.eu

