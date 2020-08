Roma. Stazione Termini: ruba cellulare arrestato 21enne (Di venerdì 21 agosto 2020) Un 21enne e’ stato arrestato nei pressi della Stazione di Roma Termini da personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, per aver rubato un telefono cellulare ad una cittadina italiana. Gli agenti, durante il normale servizio di prevenzione all’interno dello scalo ferroviario di Roma Termini, hanno notato nella vicina Via Giolitti un giovane magrebino che, approfittando della distrazione della donna intenta a guardare il proprio telefonino, glielo ha sottratto, strappandoglielo dalle mani, dandosi frettolosamente alla fuga. I poliziotti si sono posti subito all’inseguimento dell’uomo e lo hanno bloccato recuperando il telefono ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Roma Stazione Roma. Stazione Termini: ruba cellulare arrestato 21enne RomaDailyNews Prime multe a Norcia per mancato rispetto norme anti Covid

(ANSA) - PERUGIA, 21 AGO - Elevate dalla polizia locale di Norcia le prime contravvenzioni Covid dopo l'ordinanza del 16 agosto del ministro della Salute. Le multe prevedono una sanzione di 280 euro s ...

Mascherine dopo le 18 in caso di assembramenti: scattano cinque multe

Cinque multe per violazione dell’ultima ordinanza del ministero della Salute, quella che impone l’obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 anche all’aperto in luoghi a rischio assembramento.

