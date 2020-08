Regionali, video di minacce a consigliere della Lega: “Denuncio tutto” (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “Guardate questo video di Instagram: mi si augura di morire dissanguato, coi miei manifesti a Caserta che vengono cosparsi di vernice rossa. A tanta violenza si risponde in due modi: con una bella denuncia alle autorità competenti e mettendo ancora più forza e impegno in questa campagna elettorale”. Così il consigliere regionale della Lega Gianpiero Zinzi, che denuncia la diffusione di un video di nove secondi recante la scritta “non votare Lega” e in cui si sente la voce di un uomo che minaccia Zinzi di fronte ad un suo manifesto imbrattato di vernice rossa. “Se pensano di spaventarci hanno proprio fatto male i loro calcoli. Viva la libertà, viva la democrazia!” conclude il ... Leggi su anteprima24

Covid, Musumeci: "La scuola? Chiedetemi se c'e' vita su Marte..."

Il presidente della Regione Sicilia a margine di un incontro al Meeting di Rimini. "Non ci sono certezze" 21 Agosto 2020

