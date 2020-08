Regionali, Mazzoni capolista di Campania Libera a Napoli: tutti i nomi (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Erminia Mazzoni sarà il capolista di Campania Libera, lista che appoggia la candidatura del governatore uscente della Campania Vincenzo De Luca. Confermati gli uscenti Tommaso Casillo e Flora Beneduce. Ecco la lista completa: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

ErminiaMazzoni : ANSA - Regionali: Erminia Mazzoni guida Campania Libera E' Erminia Mazzoni la capolista di 'Campania Libera'(candid… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Mazzoni

Vesuvio Live

Si tratta ancora di ragazzi il cui contagio è da attribuire alla frequentazione . dei locali della movida. In isolamento nel Piceno quasi 300 persone.uno in provincia di Ascoli (a cui se ne aggiungono altri due comunicati ieri pomeriggio dal laboratorio analisi dell’ospedale ‘Mazzoni’), uno in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro-Urbino ...