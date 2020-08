Quando il migrante è ateo (Di venerdì 21 agosto 2020) Non credere comporta maggiori rischi e minore protezione. Ecco perché l'impegno delle associazioni atee e umaniste può fare la differenza per tanti esseri umani. Nell'approcciare la tematica del fenomeno migratorio, che sia sotto il profilo social-umanitario o piuttosto sotto quello giuridico, non è possibile prescindere dalle – peraltro crescenti in numero e violenza – discriminazioni e persecuzioni su base religiosa sparse per il mondo e che solo per alcuni, anche se per molti, si traducono (...) - Religione / Immigrazione, Religione, Migranti, , Ateismo, Fede Leggi su feedproxy.google

