Playoff Serie B 2019/20: regolamento, date, risultati (Di venerdì 21 agosto 2020) Al termine della stagione regolare, i Playoff hanno determinato la promozione dalla Serie B alla Serie A dei liguri dello Spezia La stagione regolare della Serie B 2019/2020 ha chiuso i battenti venerdì 31 luglio 2020, dopo essere ripartita a giugno al termine del lungo stop imposto dalla pandemia da Coronavirus, lasciando gli ultimi verdetti ai Playoff e ai playout. Playoff Serie B 2019/20: lo Spezia di Vincenzo Italiano, superando nella finale il Frosinone di Alessandro Nesta grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare rispetto ai ciociari, è la terza squadra promossa in Serie A. I Bianchi si aggiungono a Benevento e Crotone, squadre classificatesi ai primi 2 posti della stagione regolare. Il ... Leggi su calcionews24

DAZN_IT : Lo Spezia vince i playoff e conquista la promozione in Serie A ?? Un traguardo storico per gli Aquilotti ??… - SkySport : SPEZIA-FROSINONE 0-1 Playoff di Serie B - finale di ritorno ? ?#Rohden (61') ? ? - DiMarzio : Festa #Spezia, è #SerieA! Il racconto di un'impresa storica - CaterinaAutiero : RT @GolDiTacco: Lo @acspezia entra nella storia #SerieB #FrosinoneSpezia #Playoff Spezia, è Serie A! Storico traguardo per i liguri https:/… - infoitsport : Basket, playoff Nba: Houston allunga sui Thunder, Lakers e Bucks pareggiano la serie -