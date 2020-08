Padre e figlia 17enne scippano un'anziana (Di venerdì 21 agosto 2020) La Polizia di Prato è risalita all'identità degli autori di uno scippo avvenuto lunedì scorso, 17 agosto, ai danni di una donna di 80 anni . La donna si trovava in zona Chiesanuova e stava aiutando il ... Leggi su lanazione

Padre e figlia 17enne scippano un'anziana

Schianto notturno a Luco, muore un muratore di Civitella Roveto padre di due figli

Luco dei Marsi. Si chiamava Gianluca Spuches, il 48enne che ha perso la vita questa notte nello schianto a Luco dei Marsi. L’uomo era, che lascia la moglie e due figli, era di Civitella Roveto ed era ...

Britney Spears: l’udienza ha stabilito che la tutela resterà al padre

L’udienza preliminare ha confermato che i beni e le attività finanziarie di Britney Spears saranno gestiti dal padre Jamie. L’uomo era stato il responsabile legale della figlia dal 2008 al 2019, quand ...

