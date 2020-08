Montella, pericolo assembramenti: chiusura per il Bioparco Rosabella (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – Il sindaco Rizieri Buonopane ha firmato l’ordinanza di chiusura temporanea del “Bioparco Rosabella“. La ragione è imputata ad alcune violazioni del D.lgs. 152/2006 che mettono in pericolo la pubblica incolumità oltre alla presenza di circa 1.800 persone con possibili assembramenti pericolosi in relazione alle normative vigenti per il contrasto e la prevenzione del contagio da COVID-19. La scelta dell’Amministrazione Comunale di Montella è scaturita dal pericolo di assembramenti rilevati dai vari sopralluoghi effettuati dal personale della Polizia Municipale che hanno constatato, come si legge nell’ordinanza, la ... Leggi su anteprima24

Il sindaco di Montella, Rino Buonopane, ha firmato l’ordinanza che prevede la chiusura del Bioparco Rosabella per una serie di violazioni alla normativa per il contrasto e la prevenzione al Covid-19.

