Militari del Kfor consegnano lavagne multimediali in Kosovo ROMA – Militari del Kfor Regional Command West, il Comando Nato per la regione occidentale del Kosovo a guida italiana, hanno consegnato sei lavagne interattive multimediali e altrettanti video proiettori e computer alle scuole di Strpce, localita' a sud della regione, nella quale convivono quattro diverse etnie.

Ultime Notizie dalla rete : Militari del L'Italia invia una missione militare umanitaria in aiuto al Libano Analisi Difesa La Libia prova a voltare pagina: accordo Serraj e Saleh per cessate il fuoco ed elezioni

AGI - La Libia prova a voltare pagina e a tentare la pace: il presidente del Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli, Fayez al Serraj, e il presidente del Parlamento di Tobruk, Aguila Sal ...

Taranto, domani arriva l'Amerigo Vespucci: apertura straordinaria per il Ponte Girevole

TARANTO - L’Amerigo Vespucci arriva a Taranto. La nave più bella del mondo, l’Amerigo Vespucci, arriverà domani 22 agosto a Taranto. Lo splendido veliero, nave-scuola della Marina Militare, sosterà ne ...

