Meeting Sport Solidarietà Lignano. la pioggia non ha frenato l’entusiasmo (Di venerdì 21 agosto 2020) La pioggia non ha fermato il 31° Meeting Sport Solidarietà, in scena ieri sera al Teghil di Lignano con oltre 200 atleti in rappresentanza di 15 paesi, protagonisti del grande spettacolo targato Nuova Atletica dal Friuli del Patron Giorgio Dannisi. Nonostante il meteo e le temperature abbiano condizionato le prestazioni (qui tutti i risultati), tanta la voglia di ritornare in pista e di farlo in un contesto stimolante come quello dell’evento che, nel corso di 30 edizioni, ha portato in pista oltre 200 atleti medagliati olimpici e mondiali. Bella sfida nella finale dei 100m con Hall (10”23), Hortelano (10”33) e Rodgers (10”42 SB). Nonostante le temperature, tutti e tre migliorando il crono registrato in batteria, ma il primo ... Leggi su udine20

ilnautilus : 38° Meeting del Garda Optimist: Un avvio perfetto per questa inedita edizione estiva - UgoBaroni : RT @SkySport: Il messaggio di Del Piero al meeting di Rimini: 'Gli sportivi siano da esempio' - Tino44588447 : RT @SkySport: Il messaggio di Del Piero al meeting di Rimini: 'Gli sportivi siano da esempio' - TheopilusQ : RT @SkySport: Il messaggio di Del Piero al meeting di Rimini: 'Gli sportivi siano da esempio' - Fprime86 : RT @SkySport: Il messaggio di Del Piero al meeting di Rimini: 'Gli sportivi siano da esempio' -

Ultime Notizie dalla rete : Meeting Sport Il messaggio di Del Piero al meeting di Rimini: "Gli sportivi siano da esempio" Sky Sport Del Piero: “Pensate a quante volte lo sport è stato strumento di riscatto sociale”

TORINO – L’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato ospite del meeting di Rimini. “Spesso si dice che il calcio è la metafora della vita e dunque molte cose che avvengono nel calcio ...

Venerdì sera Etinosa Oliha difende il titolo italiano di boxe

Grande appuntamento sportivo per gli appassionati astigiani. Venerdì sera alle ore 20:00 è previsto infatti un meeting pugilistico a porte chiuse il cui Main event sarà la difesa del titolo tricolore ...

TORINO – L’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato ospite del meeting di Rimini. “Spesso si dice che il calcio è la metafora della vita e dunque molte cose che avvengono nel calcio ...Grande appuntamento sportivo per gli appassionati astigiani. Venerdì sera alle ore 20:00 è previsto infatti un meeting pugilistico a porte chiuse il cui Main event sarà la difesa del titolo tricolore ...