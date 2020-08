Juventus, Cherubini potrebbe ricoprire un ruolo simile al direttore generale (Di venerdì 21 agosto 2020) La Juventus starebbe pensando di affidare a Federico Cherubini un ruolo simile al direttore generale dalla prossima stagione Salgono le quotazioni di Federico Cherubini per un’importante incarico all’interno della dirigenza della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, la società bianconera potrebbe affidare un incarico simile al direttore generale. Cherubini sta attualmente seguendo da vicino l’inserimento in panchina del neo tecnico, Andrea Pirlo, come una sorta di tutor. Ma, per il futuro, si prospetta un incarico ancora più importante all’interno della dirigenza bianconera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Guidobaldo29 : RT @JManiaSite: La #Juventus torna alla vecchia gestione, come ai tempi di #Marotta: #Cherubini sta già svolgendo il ruolo di direttore gen… - dnaJuve27 : Anche se, qualcuno lo dava al Parma... E guai a discuterci... ?????????? - juvemyheart : RT @JManiaSite: La #Juventus torna alla vecchia gestione, come ai tempi di #Marotta: #Cherubini sta già svolgendo il ruolo di direttore gen… - JManiaSite : La #Juventus torna alla vecchia gestione, come ai tempi di #Marotta: #Cherubini sta già svolgendo il ruolo di diret… - jup1897 : ?? #stasera ore 18.30 live su @Twitch con aggiornamenti su temi caldissimi per la nuova #Juventus: - lo staff di… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cherubini Juventus: Cherubini nuovo direttore generale, quando l'investitura ufficiale? JMania Juventus, Cherubini potrebbe ricoprire un ruolo simile al direttore generale

Salgono le quotazioni di Federico Cherubini per un’importante incarico all’interno della dirigenza della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, la società bianconera potrebbe affid ...

Juventus: Cherubini il nuovo “direttore generale”, quando l’investitura ufficiale?

Dopo la semplificazione delle ultime due stagioni, la Juventus torna ad avere due dirigenti che si occupano dell’area sport. Con l’addio dell’ad Beppe Marotta, c’era stata la promozione di Fabio Parat ...

Salgono le quotazioni di Federico Cherubini per un’importante incarico all’interno della dirigenza della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, la società bianconera potrebbe affid ...Dopo la semplificazione delle ultime due stagioni, la Juventus torna ad avere due dirigenti che si occupano dell’area sport. Con l’addio dell’ad Beppe Marotta, c’era stata la promozione di Fabio Parat ...