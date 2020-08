John Belushi: 'Se avesse fumato marijuana sarebbe ancora vivo' dice suo fratello Jim (Di venerdì 21 agosto 2020) Visualizza questo post su Instagram "If my brother John was a pot head, he'd still be here today." - @jim Belushi Un post condiviso da Belushi's Farm , @Belushisfarm, in data: 26 Lug 2020 alle ore 7:... Leggi su movieplayer

Sono ormai trascorsi quarant'anni da quando l'interprete di The Blues Brothers ci lasciava. A distanza di così tanto tempo, suo fratello Jim Belushi non può fare a meno che riempirsi la testa di SE, c ...

