Incendi boschivi, la Protezione Civile: "Oggi 19 richieste d'intervento aereo" (Di venerdì 21 agosto 2020) Prosegue senza sosta l'impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra e dai velivoli regionali. Secondo i dati disponibili alle ore 18.00, sono 19 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 8 dalla Calabria, 4 dal Lazio, 2 rispettivamente da Campania, Sardegna e Sicilia e 1 dalla Puglia. L'intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, otto roghi.

ROMA. Neppure l’emergenza sanitaria ferma i roghi provocati dai piromani in tutta Italia. E così i carabinieri Forestali e la Protezione Civile sono in prima linea per contrastare l’escalation estiva ...

Sotto controllo l’incendio boschivo di Cortona. 7 gli ettari percorsi dal fuoco

E’ sotto controllo l’incendio boschivo di Pilistri, nel comune di Cortona (Ar), che nel pomeriggio di ieri ha percorso una superficie stimata in 7 ettari di porzioni boscate e un ettaro di oliveti. So ...

