“Gucci” di Ridley Scott. Dopo Lady Gaga nel cast anche Robert De Niro, Al Pacino e Adam Driver (Di venerdì 21 agosto 2020) Annunciato a fine 2019, il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio Gucci – con protagonista Lady Gaga e previsto per novembre 2021 – si arricchisce di nuovi particolari. Nonostante il regista inglese infatti sia ancora sul set di The Last Duel, insieme a Ben Affleck e Matt Damon, è di oggi la possibile conferma della presenza nel cast anche di Robert De Niro, Al Pacino – di nuovo insieme Dopo The Irishman di Scorsese –, Adam Driver e Jared Leto. Un parterre de roi decisamente succolento. Pronto a sostenere la cantante nella sua seconda prova cinematografica Dopo il trionfo nel 2018 di A Star is Born. ... Leggi su iodonna

Nerdmovieprod : Ridley Scott: in arrivo un film sul delitto Gucci. Tra i nomi Jared Leto, De #AdamDriver #film #JaredLeto #LadyGaga - Think_movies : “Gucci”: nel cast del film di Ridley Scott Al Pacino, Robert De Niro, Jared Leto e Adam Driver… - bradipo22 : @invisibileclara Si Ridley Scott nei prossimi due anni tornerà in grande stile fra The Last Duel e Gucci, per me qu… - RollingStoneita : Gli attori sono in trattative per recitare nel lungometraggio diretto da Ridley Scott sul delitto Gucci al fianco d… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Robert De Niro e Al Pacino nel cast del film di Ridley Scott sul delitto Gucci -