Fall Guys è il fenomeno del momento ma venne rifiutato da 10 publisher prima del sì di Devolver (Di venerdì 21 agosto 2020) Fall Guys è un titolo di successo, ma gli inizi non sono stati tutti rose e fiori per lo studio di sviluppo Mediatonic. A quanto pare il team, quando era alla ricerca di finanziamenti, è stato cassato da ben dieci publisher, prima di trovare Devolver Digital che ha creduto nel loro gioco.In un lungo thread su Twitter, il direttore creativo di Mediatonic Jeff Tanton ha raccontato l'inizio del gioco, lo sviluppo iniziale e il momento difficile che lo studio ha avuto per convincere i publisher a finanziarlo. Secondo Tanton, il lead game designer Joe Walsh ha avuto l'idea di mescolare il battle royale con sfide fisiche e un tema ispirato allo show giapponese Takeshi's Castle.Tanton ha presentato l'idea al fondatore dello studio e il team ha deciso di creare ... Leggi su eurogamer

JobinhaCraft : AKSJAKSJAJSJAJSJA EU NA PADOCA E A @icecoldpresston jogando fall guys na minha oreia - chava_CL06 : @FallGuysGame fall guys estará para Xbox? - AndrsSayago5 : @FlexZCoD @DjMaRiiO Fall guys competitivo ???? Me dio risa nose - moodringx : e vamo de fall guys - climaar2010 : Fall guys é hit -