Enzo Bianchi, il delegato pontificio: “Non se ne è ancora andato”. Fondatore: “Io via da 3 mesi, in solitudine e non sono autonomo” (Di venerdì 21 agosto 2020) Enzo Bianchi, il Fondatore della comunità di Bose, a breve lascerà l’eremo dove vive da tre mesi per una nuova casa, possibilmente in campagna, dove andrà con due altri fratelli. Ma non c’è pace per l’ex priore. Le tensioni all’interno del monastero piemontese continuano e da mesi vi è in atto il tentativo di “silenziare” il Fondatore e cancellare un pezzo fondamentale di storia di Bose per dare avvio, come ci sostiene il teologo ed ex monaco Riccardo Larini, alla revisione dello Statuto e all’adeguamento della liturgia. Ad alimentare le polemiche è una nota di queste ore scritta da padre Amedeo Cencini, delegato pontificio, psicoterapeuta che si sta occupando con ... Leggi su ilfattoquotidiano

markgrika : RT @fattoquotidiano: Enzo Bianchi, il delegato pontificio: “Non se ne è ancora andato”. Fondatore: “Io via da 3 mesi, in solitudine e non s… - fattoquotidiano : Enzo Bianchi, il delegato pontificio: “Non se ne è ancora andato”. Fondatore: “Io via da 3 mesi, in solitudine e no… - memolle : AlzogliOcchiversoilCielo: Enzo Bianchi Commento Vangelo 23 agosto 2020: - sharanigrips : RT @FarodiRoma: Cattiveria monastica. Il delegato pontificio Amedeo Cencini attacca Fratel Enzo Bianchi. “Vada più lontano” - albertomelloni : RT @FarodiRoma: Cattiveria monastica. Il delegato pontificio Amedeo Cencini attacca Fratel Enzo Bianchi. “Vada più lontano” -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Bianchi Enzo Bianchi, il delegato pontificio: “Non se ne è ancora andato” Il Fatto Quotidiano «Enzo Bianchi non ha ancora lasciato Bose»

Enzo Bianchi si trova tuttora nel suo «eremo», cioè «nello stesso edificio composto da più locali e situato a poche decine di metri dal nucleo centrale della Comunità, nel quale vive da oltre quindici ...

Enzo Bianchi: La voce delle pietre

Presenza muta e fedele, quella roccia è sempre lì, come se ci attendesse, ed è sorprendente ritrovarla e contemplarla ancora e ancora. In questi giorni dell’anno nei quali prevale il tempo dedicato al ...

Enzo Bianchi si trova tuttora nel suo «eremo», cioè «nello stesso edificio composto da più locali e situato a poche decine di metri dal nucleo centrale della Comunità, nel quale vive da oltre quindici ...Presenza muta e fedele, quella roccia è sempre lì, come se ci attendesse, ed è sorprendente ritrovarla e contemplarla ancora e ancora. In questi giorni dell’anno nei quali prevale il tempo dedicato al ...