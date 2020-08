Emma Marrone, baci in barca col modello Nikolai Danielsen: 'Ritorno di fiamma' (Di venerdì 21 agosto 2020) e il modello Nikolai Danielsen in barca insieme. Emma Marrone e il modello Nikolai Danielsen, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero fidanzati, anche se il loro in realtà sembra essere un Ritorno ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto, svelati gli autori - fanpage : Emma Marrone annuncia #Latina, il nuovo singolo scritto per lei da Calcutta, Dardust e Petrella - Tg3web : La cantante Elodie vittima dell'odio sul web, per aver criticato Salvini, rompe il silenzio e pubblica alcuni degli… - soofialr : @lostintoyouuu Emma Marrone? Albano e Romina/ Maria de Filippi ma solo perché sono andata ad una registrazione di a… - ICELASANDY : • Emma Marrone ?? -