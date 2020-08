Ciclismo, Tricolore crono: Affini prova a insidiare il trono di Ganna (Di venerdì 21 agosto 2020) Oggi in Veneto, da Bassano a Cittadella, le sfide che assegnano la maglia Tricolore crono. Affini sfida il favorito Ganna. Al via in 26, si parte alle 18.30. I migliori: 18.30 Giovine , 18.42 Bais, 18. Leggi su gazzetta

DanielaIsetti1 : RT @Federciclismo: #Repost pmgsportlive (with @report.for.insta) ... ???? È tempo di assegnare il #tricolore! ???? Su pmgsportlive torna il gra… - WorldUci : Oggi si assegna la maglia tricolore della specialità cronometro. #ciclismo #campionatiitaliani #ciclismoworldtour - TerrinoniL : Ciclismo, un fine settimana per la maglia tricolore - sportface2016 : #Ciclismo #CI2020 I favoriti e i partecipanti delle due cronometro che aprono il weekend tricolore - Piergiulio58 : Ciclismo, un fine settimana per la maglia tricolore.?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Tricolore Ciclismo, un fine settimana per la maglia tricolore Il Secolo XIX Il sogno è il Tricolore

Da oggi a domenica cronometro e gare in linea al campionato italiano. A Bassano tocca subito alla professionista comasca. Ad aprire le danze, oggi pomeriggio, saranno le Donne Élite. Al campionato ita ...

Ciclismo, un fine settimana per la maglia tricolore

Le due prove a cronometro con partenza da Bassano del Grappa e arrivo a Cittadella. Domenica, tutti i big parteciperanno alla gara in linea Tutti per la maglia tricolore. In Veneto, scatta domani il w ...

Da oggi a domenica cronometro e gare in linea al campionato italiano. A Bassano tocca subito alla professionista comasca. Ad aprire le danze, oggi pomeriggio, saranno le Donne Élite. Al campionato ita ...Le due prove a cronometro con partenza da Bassano del Grappa e arrivo a Cittadella. Domenica, tutti i big parteciperanno alla gara in linea Tutti per la maglia tricolore. In Veneto, scatta domani il w ...