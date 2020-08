Chiara Ferragni shock: glutei con protesi? (Di venerdì 21 agosto 2020) Chiara Ferragni, abbracciata a Fedez, di spalle con il suo lato “B” messo in mostra da un microperizoma tirato sui fianchi e il web esplode: quasi un milione di visualizzazioni. Fondoschiena messo in bella mostra mentre Chiara Ferragni è avvinghiata a Fedez in procinto di baciarsi. Lei scrive My Love e una fan le domanda: “Hai messo le protesi?” Secca la risposta dell’influencer: “Mai nella vita” I Ferragnez e la vacanzaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

cavesmyth : W la sincerità di Chiara Ferragni ?? - blogtivvu : Classifica influencer italiani luglio 2020: Chiara Ferragni regina indiscussa, Fedez al quarto posto e Giulia De Le… - Drakesmad_ : D'ora in poi mi metterò mi piace da sola su Instagram come fa Chiara Ferragni - mattinodinapoli : #chiara ferragni risponde così alla frecciatina sul suo lato B: «Hai protesi?» - ex_smiles : RT @edismyreligion: raga sto morendo son passati dei ragazzi in macchina mentre camminavo con due miei amici e mi hanno urlato 'CHIARAAAAAA… -

