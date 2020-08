Campania, De Luca pronto a «ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale» a fine agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) Vincenzo De Luca, governatore della Campania che si è fatto notare durante il lockdown e nell’ultimo periodo tanto per il suo comico modo di parlare quanto per la sua inflessibilità sulle norme di contenimento del Covid è pronto a richiudere la Campani. Lo ha comunicato nel corso di una sua diretta Facebook specificando che «l’aumento dei contagi è dovuto a un rilassamento generalizzato rispetto al contenimento e agli assembramenti di migliaia di giovani disattenti». LEGGI ANCHE >>> Nel mirino della magistratura anche i Covid Hospital costruiti nella Campania di De Luca La «scelta sbagliata del governo nazionale di aprire le frontiere» L’aumento dei casi – ipotizza De ... Leggi su giornalettismo

Le elezioni regionali mandano in frantumi la maggioranza giallorossa. Il matrimonio tra Pd e M5S salta prima del fatidico sì. Dalle 8 di questa mattina fino alle 12 di domani gli uffici delle Corti d' ...Nel corso di un aggiornamento in diretta Facebook, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha parlato del ritorno dei contagi Nel corso di un aggiornamento in diretta Facebook, il governatore d ...