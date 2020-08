Calciomercato Brescia, primo colpo: si avvicina Paganini (Di venerdì 21 agosto 2020) , l’esterno lascerà Frosinone e proseguirà la sua avventura con le Rondinelle Luca Paganini può lasciare Frosinone. L’esterno giallazzurro, come riportato da Gianlucadimarzio.com, può lasciare la compagine ciociara proprio in questa finestra di mercato. Sull’esterno del Frosinone c’è il Brescia, nettamente favorito sul Crotone: le prossime ore saranno decisive, ma i biancoblù sembrano essere vicini al loro primo colpo di mercato nella nuova stagione. Dopo 18 anni con il Frosinone – giovanili comprese – il calciatore potrebbe cambiare casacca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

