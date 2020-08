Bayern Monaco, Rummenigge: «Voglio affrontare l’Inter in finale di Supercoppa Europea» (Di venerdì 21 agosto 2020) L’amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha espresso il desiderio di affrontare l’Inter in Supercoppa Europea Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Ecco le sue dichiarazioni: INTER – «Ho sentito Marotta al telefono e gli ho detto che Voglio un weekend eccezionale per poter festeggiare le mie due squadre. Sarebbe bello ritrovarsi a Budapest per la finale di Supercoppa Europea». PERISIC – «Prima giochiamo la finale e poi ascolteremo innanzitutto le intenzioni del giocatore. Ha disputato una buona stagione, non è ... Leggi su calcionews24

