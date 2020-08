Bari, tante novità per la 84esima Fiera del Levante dal 3 all'11 ottobre (Di venerdì 21 agosto 2020) Bari - L'84esima edizione della Campionaria Generale Internazionale - quella che tutti ricorderemo per il suo 'Pronti.... Partenza…. Fiera' e per la programmazione che si terrà per la prima ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Bari, tante novità per la 84esima Fiera del Levante dal 3 all'11 ottobre - carseri : RT @BariLive: Bari: 'A libri aperti nel parco”: nel nuovo parco 2 Giugno tante attività per bambini e famiglie - BariLive : Bari: 'A libri aperti nel parco”: nel nuovo parco 2 Giugno tante attività per bambini e famiglie - DArcangeloLex : RT @stitati: Una precisazione al servizio su #gallipoli de #lavitaindirettaestate I proprietari del #praja sono di Bari, non ché amici, pa… - stitati : Una precisazione al servizio su #gallipoli de #lavitaindirettaestate I proprietari del #praja sono di Bari, non ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari tante Bari, tante novità per la 84esima Fiera del Levante dal 3 all'11 ottobre La Gazzetta del Mezzogiorno Puglia, le 10 spiagge più belle 2020: Salento e Gargano, la classifica

Puglia, le dieci spiagge più belle 2020: La Puglia è una terra di mare, di borghi unici al mondo e di sapori antichi. Conosciuta per le sue splendide coste, ben 800 km tra tra Mar Adriatico e Mar Ioni ...

Puglia, chiusura delle discoteche. Movimento Impresa: “In tanti senza lavoro, dalla security ai tecnici audio”

“Le disco e le sale da ballo sono delle vere e proprie aziende. Dietro alle aziende ci sono famiglie, numeri, gente che sfama bocche dei propri figli, vite”. Inizia così lo sfogo del Movimento Impresa ...

Puglia, le dieci spiagge più belle 2020: La Puglia è una terra di mare, di borghi unici al mondo e di sapori antichi. Conosciuta per le sue splendide coste, ben 800 km tra tra Mar Adriatico e Mar Ioni ...“Le disco e le sale da ballo sono delle vere e proprie aziende. Dietro alle aziende ci sono famiglie, numeri, gente che sfama bocche dei propri figli, vite”. Inizia così lo sfogo del Movimento Impresa ...