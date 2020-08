Anche la sindaca M5s di Augusta dice no alla nave quarantena: migranti, bomba sul governo (Di venerdì 21 agosto 2020) La nave quarantena maledetta. Dopo Trapani, con il sindaco Pd Giacomo Tranchida. Anche Augusta (comune retto dalla grillina Cettina Di Pietro) dice no allo sbarco della nave Aurelia, con i suoi 273 migranti a rischio coronavirus. "Ho disposto con un'ordinanza a tutela della salute dei miei concittadini, il divieto assoluto di sbarco – annuncia sui social la sindaca M5s -. Non è accettabile che la responsabilità sia demandata ai sindaci costretti ad emanare ordinanze , spostando il problema da un territorio ad un altro". Al governo ora spetterà trovare un altro porto disponibile: fino ad allora, la nave dovrà restare fuori dai porti siciliani. ... Leggi su liberoquotidiano

Neanche i sindaci del Partito democratico vedono di buon occhio lo sbarco dei migranti arrivati a Trapani da Lampedusa a bordo della nave quarantena Aurelia. E non si è fermato solo a confermare l’ord ...

Respinge le accuse di Sardegna “isola di untori” il governatore Christian Solinas, che spiega che la sua regione – che per mesi è stata una di quelle meno colpite dal virus, ma che negli ultimi giorni ...

