«Zingaretti ci fa schierare per il Sì senza consultare gli organi del partito», il ricorso degli iscritti Dem (Di giovedì 20 agosto 2020) Una denuncia e un ricorso. Alcuni iscritti del partito Democratico, che aderiscono al Comitato Democratici per il No al referendum del prossimo settembre, ha deciso di rivolgersi alla Commissione nazionale di garanzia contro il Sì deciso dal partito Democratico. La posizione, fanno notare, in un comunicato, «non è mai stata ufficialmente deliberata da alcun organo del partito». La conseguenza è che il partito Democratico «occuperà gli spazi televisivi dedicati al referendum» insieme ai partiti che si sono schierati per il Sì, ma senza avere compiuto «una discussione vera e una deliberazione dei suoi organi interni». Non solo. «Denunciamo il fatto che nella Festa nazionale del ... Leggi su linkiesta

